Soma Sağlık Müdürü Fatih Güven'den "temaslı kişi bildirimi" uyarısı - Son Dakika

Soma Sağlık Müdürü Doktor Fatih Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "temaslı bireylerin bildirimi" ve "karantina kurallarına uyulması" konularında duyarlı olunmasını istedi.

Fatih Güven, gazetecilere, ilçede filyasyon çalışmalarını büyük titizlikle yürüttüklerini belirtti.

Halen 51 kişilik filyasyon ekibinin bulunduğuna dikkati çeken Güven, tedavi sürecine erken başlamayı amaçladıklarını aktardı.

En büyük sıkıntıyı temaslı kişi bildirimi konusunda yaşadıklarına işaret eden Güven, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız temaslıları doğru şekilde bildirsinler ki hızlıca müdahale edelim. Tespit ettiğimiz vakaların büyük çoğunluğu aile görüşmelerinden kaynaklanıyor. Kadınların bir araya geldiği 'gün' adı verilen etkinlikler hala devam ediyor. Vatandaşımızın bu yönde bizlere yardımcı olması lazım. Temaslı olup ekmek almaya gittiğini söyleyen vatandaşlar ile karşılaşıyoruz. Yine koronavirüs hastası olduğu halde zeytin toplamaya giden kişilerle de karşılaştık."