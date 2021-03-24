Soma Teknolojik Sera Alanı raporunda, yılda 700 ton sebze meyve üretimi hedefi yer aldı

Manisa'nın Soma ilçesinde kurulması planlanan Teknolojik Sera Alanı'nın ön fizibilite raporunda, yılda 700 ton civarında sebze meyve üretimi gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Soma Termik Santrali'nin atık buharının yeniden kullanılması amacıyla kurulacak olan Soma Teknolojik Sera Alanı için fizibilite raporu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansınca hazırlandı.

Rapora göre, yatırım süresinin 2 yıl olacağı sera bölgesinin, 472,8 dekarı sera alanı olmak üzere toplam 722,37 dekarlık alanda kurulacağı ve yıllık 700 ton civarında sebze meyve üretiminin hedeflendiği belirtildi.

Sera alanın 1000 kişinin istihdamının hedeflendiği ve bunun yüzde 75'nin kadınlardan oluşacağı kaydedildi.

Raporda kurulacak seralarda, kornişon, biber, kavun, karpuz, domates, patlıcan gibi ürünlerin yetiştirileceği, bu ürünlerin Rusya, Romanya, Ukrayna, İsrail ve Bulgaristan gibi ülkelere ihraç edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Soma Kaymakamlığı, Soma Belediye Başkanlığı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. ve EÜAŞ Genel Müdürlüğü Soma Termik Santrali ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü arasında gerçekleşen; "Soma Teknolojik Sera Alanı Fizibilite Çalışması İş Birliği Protokolü" 15 Şubat 2019'da törenle imzalanmıştı.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da fizibilite raporunun hazırlanmasının ardından çalışmaların başladığını 12 Mart'ta yaptığı açıklamayla duyurmuştu.