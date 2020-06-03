Soma Termik Santrali'nde emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren sistem kuruldu

AK Parti Manisa Milletvekili Avukat Mehmet Ali Özkan, Çevre Şehircilik ve Enerji Bakanlarıyla yapılan yoğun görüşmeler ve istişareler sonucunda Soma ekonomisinin can damarı olan termik santralde, emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren yeni bir sistem kurulduğunu, sistemin test çalışmalarının da tamamlandığını bildirdi.



AK Parti Manisa Milletvekili Özkan, yaptığı açıklamada, Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerine devam edebilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hava kirliliğini önlemek amacıyla ülke genelindeki tüm termik santralleri işleten firmalara, baca filtresi takmaları ve belli önlemleri almaları için süre tanındığını, sürenin dolmasıyla 1 Ocak 2020 tarihinde Soma Termik Santrali'nin de içinde bulunduğu baca arıtma tesisi bulunmayan tüm termik santrallerin faaliyetlerinin durdurulduğunu anımsatan Özkan, Soma'da, bölgesel ısıtma sistemi (BİS) için kullanılan sıcak suyun termik santralden sağlanması nedeniyle Enerji ve Çevre Bakanlıkları ile yapılan görüşmeler sonucunda, 6 ünitelik termik santral için, 4 ünite çalışacak şekilde geçici faaliyet izni çıkarıldığını, önce 1 Mayıs, ardından hava şartlarının soğuk seyretmesi nedeniyle 31 Mayıs 2020'ye kadar baca gazı arıtma tesisinin kurulması için ek süre verildiğini hatırlattı.



Enerji sektöründe 13 bin kişi çalışıyor



Soma halkının ana geçim kaynağının madenler ve Soma Termik Santrali olduğunu ifade eden Özkan, "İlçede enerji sektöründe 13 bin kişi çalışıyor. Esnafımız dahil birçok iş kolu, geçimini bu sektör sayesinde sağlıyor. Dolayısıyla, Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerine devam edebilmesi büyük önem arz ediyor" dedi.



Bakanlık Soma Termik Santrali'ne Faaliyet Belgesini verdi



Soma Termik Santrali'nin baca filtrasyonu konusunda yapılan çalışmaların sonuç verdiğini kaydeden Özkan, "Santrali işleten firma ile görüşmelerimiz sonucu DSI (dry sorbent injection) sisteminin hızla takılması sağlanmış ve son derece modern otomasyon sistemi ile emisyon oranlarını anında bakanlığa bildiren tam otomatik bir sistem kurulmuştur. Geçtiğimiz günlerde denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından tamamlanan sistem, emisyon değerlerinin Halk Sağlığı açısından uygun ve istenilen değerlere ulaşması ile "Faaliyet Belgesi" Bakanlığımızca 1 Haziran 2020 tarihinde işletmeye verilmiştir. Son olarak bu sistemin de devreye alınması ile Somalı hemşehrilerimiz derin bir nefes alacaktır" ifadelerini kullandı. - MANİSA