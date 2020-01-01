Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durduruldu - Son Dakika

Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin faaliyetleri, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin faaliyetleri, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erdi.

Bu kapsamda sabah ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait Soma Termik Santrali'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, yapılan denetimlerde gerekli çevre yatırımlarını tamamlamadığı tespit edilen santralin kömür giriş kapılarını mühürledi.

Kömür girişinin kesildiği santralin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdu.

Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar durduruldu

Aralık, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu
Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu Erdoğan'ın veto kararı sonrası 6 termik santral mühürlendi Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
23:31 New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika
23:29 Yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
23:20 Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:16 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
23:16 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 23:37:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]