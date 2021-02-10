Soma Ticaret ve Sanayi Odasından, 55 öğrenciye tablet - Son Dakika

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, 55 tablet bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Soma ve Kırkağaç ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.

Doğan yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle uzaktan eğitime destek vermek üzere kampanya düzenlediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında 55 tablet bilgisayar alındığını ifade eden Doğan, "Salgın sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerine aksatmadan devam edebilmelerini umut ediyoruz. Tablet teslimlerinden sonra da internet altyapısı olmayan öğrencilerimiz için meclis üyelerimiz ve oda üyelerimizin de destekleriyle altyapı desteği vereceğiz. Öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.

Tablet bilgisayarlar, Doğan ve beraberindeki heyetle Soma Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ve Kırkağaç Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya'ya teslim edildi.