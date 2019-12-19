Soma Ticaret ve Sanayi Odasından ısıtacak proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma Ticaret ve Sanayi Odasından ısıtacak proje - Son Dakika

Soma Ticaret ve Sanayi Odasından ısıtacak proje

6 saat önce

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimcileri Kurulu tarafında hayata geçirilen "Dolabında Durmasın, Sokakları Isıtsın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kışlık kıyafet yardımı yapılacak.

Soma Ticaret ve Sanayi Odasından ısıtacak proje, System.String[]

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimcileri Kurulu tarafında hayata geçirilen "Dolabında Durmasın, Sokakları Isıtsın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kışlık kıyafet yardımı yapılacak.


Soma Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Dolabında Durmasın, Sokakları Isıtsın" projesi hayata geçirildi. Proje ile vatandaşların evlerinde kullanmadıkları çocuk, genç ve yetişkin kıyafetleri Soma Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında toplandı. Kıyafetler daha sonra Soma Beşyol mevkiinde yer alan "Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın" pankartının altına asıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kışlık kıyafetleri buradan temin edebilecek.


Proje hakkında bilgi veren Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, "Kış aylarının soğuk geçtiğini ve Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Soma'da da ihtiyaç sahibi insanların bulunduğunu söyledi. Bizler de ihtiyacı olan, ulaşamadığımız kişi ve kişilere böylelikle ulaşmış olacağız. Kadın Girişimciler Kurulu'muzun başlatmış olduğu bu projeye desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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