Soma Tren Garı'nın son buharlı lokomotifi ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Soma Tren Garı'nın son buharlı lokomotifi ilgi görüyor - Son Dakika

Soma Tren Garı'nın son buharlı lokomotifi ilgi görüyor

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde 1943 model 146 ton ağırlığındaki Alman yapımı Kriegslok marka buharlı lokomotif, restorasyon çalışmalarının ardından İstasyon Meydanı'nda sergileniyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 1943 model 146 ton ağırlığındaki Alman yapımı Kriegslok marka buharlı lokomotif, restorasyon çalışmalarının ardından İstasyon Meydanı'nda sergileniyor.

Soma İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde oluşturulan özel raylar üzerine sabitlenerek sergilenen tarihi buralı lokomotif önünde, Somalılar ve ilçeyi ziyaret edenler fotoğraf çektiriyor.

TCDD Soma Gar Müdürlüğü Araç Bakım Depo Şefliğinde 50 yılı aşkın süredir atıl durumda bulunan 4 buharlı lokomotiften ikisi 2016'da Gaziantep'e gönderilmişti. Bir lokomotif de geçen yaz, Balıkesir'e gönderilerek şehir merkezinde sergilenmeye başlanmıştı.

Soma Tren Garı'nın son buharlı lokomotifi ilgi görüyor

Manisa, Soma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:15 Kaynak: AA
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