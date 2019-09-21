Son Dakika Haberleri: Soma TSO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı
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Soma TSO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

1 saat önce

Soma Ticaret ve Sanayi Odası, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eğitim gören yaklaşık bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Soma TSO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Soma Ticaret ve Sanayi Odası, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eğitim gören yaklaşık bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Kırtasiye malzemelerini okullara teslim eden Oda Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada TOBB'un katkılarıyla düzenlenen kampanya kapsamında milli eğitim müdürlüklerinin tespit ettiği öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldığını aktardı.

Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya da yardımdan dolayı Oda yetkililerine teşekkür etti.

Kırkağaç, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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