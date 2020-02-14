Soma TSO'dan termik santrale alternatif OSB önerisi

Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cem Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından faaliyetleri sınırlandıran Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerinin mayıs ayında tamamen durdurulmasını öngördüklerini belirterek, bunun ilçede doğuracağı istihdam boşluğunun organize sanayi bölgesi yatırımıyla doldurabileceğini söyledi.

Soma TSO Meclis Başkanı Nüvit Iğnak ve yönetim kurulu üyeleri ile basın toplantısı düzenleyen Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2019'a kadar tanınan sürede çevre yatırımlarını tamamlayamayan Soma'daki termik santralin faaliyetlerinin sınırlandırıldığını ve gerekli yatırımları tamamlaması için tanınan sürenin mayıs ayına kadar uzatıldığını anımsattı.

Doğan, kısmen faaliyeti durdurulan tesisin 12 bin konut, ilçedeki okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının ısınma ihtiyaçlarının karşıladığı gerekçesiyle 4 ünitesinin çalışmasına izin verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde termik santralle ilgili yaşadığımız problemin Soma için doğuracağı sıkıntı boyutu ortadadır. Bu yüzden artık imalat, üretim kültürünün Soma'ya yerleşmesi gerekmektedir. Bunun yolu da organize sanayi bölgelerinden geçmektedir. Yaptığımız görüşmelerde Soma Termik Santralinin gerekli şartları yerine getiremeyeceği için mayıs ayında kapatılması öngörülmektedir. Bunun ekonomik olarak alternatifi Soma Organize Sanayi Bölgesi'dir. Alt yapı çalışmaları yapılarak OSB faaliyete başlamalıdır."

Doğan, ekonomisini kömüre dayamış olan Soma'nın artık kömürün yanında üretim ekonomisine geçmesinin şart olduğuna dikkati çekerek, pek çok firmanın OSB yatırımı için kendileriyle görüştüğünü ve yer taleplerinin olduğunu, bu yüzden altyapı ile ihale sürecinin tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.