Soma ve Kırkağaç'ta mezarlıkların güvenliği sağlandı - Son Dakika

Mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla beton direkli himaye çit çalışmasını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Sevişler ve Büyükışıklar Mahalleleri ile Kırkağaç'a bağlı Bakır Mahallesi Harta Küme evlerinde bulunan mezarlıkları güvenliğini sağladı. Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaları yerinde incelerken, mahalle muhtarları da çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla da himaye çit çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. İl genelinde 30 mezarlığı kapsayan proje doğrultusunda Soma ilçesine bağlı Sevişler ve Büyükışıklar mahalleleri ile Kırkağaç'a bağlı Bakır Mahallesi Harta Küme evlerinde bulunan mezarlıkların güvenliği sağlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da çalışmaları tamamlanan mezarlıklarda incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Uğur Topkaya'ya incelemeleri esnasında Soma Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Mahalle Muhtarları İbrahim Benli, Mücahit Çoban ve Sait İnan ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli teknik personeller eşlik etti.

Mahalle muhtarlarına çalışmaları anlattı

İlk olarak Sevişler Mahalle mezarlığında incelemeler yapan Daire Başkanı Uğur Topkaya, sonrasında Büyükışıklar mahalle mezarlığında gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Daire Başkanı Uğur Topkaya son olarak Bakır Mahallesine bağlı Harta küme evlerinde bulunan mezarlıkta incelemeler yaparak mahalle muhtarlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür

Mahalle muhtarları da mahallelerinde bulunan mezarlıklarda yürütülen çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür ettiler. Sevişler Mahalle Muhtarı İbrahim Benli, "Mezarlığımızın duvarları yoktu. Müracaatımızı yapmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekipleri tarafından yapıldı. Güzel de oldu. Allah razı olsun hepsinden" dedi. Büyükışıklar Mahalle Muhtarı Mücahit Çoban ise, "Cengiz Başkana teşekkürlerimizi sunarız. Bunu talep etmiştik. Bugün nasipmiş. Mezarlığımızın her tarafı telle çevrildi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. Bakır Mahalle Muhtarı Sait İnan da, "Bakır'a bağlı Harta küme evlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız müracaatla mezarlığımızın etrafına tel örgü çekilmesi konusunda talepte bulunduk. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediyemiz bizi kırmadı, bizim bu isteğimizi yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA