Soma ve Ödemiş'te Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Manisa Soma'da 'Koronavirüs Denetimleri'nden görüntüler

Kaymakam Fatih Akkaya'nın maske takmayan vatandaşları sözlü olarak tek tek uyarmasından görüntüler

Kaymakam Fatih Akkaya'nın açıklaması

ÖDEMİŞ

Ödemiş te çeşitli iş yerlerine, kahvehane ve kafelerin denetimleri İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Manisa ve ilçelerinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

Soma ilçesinde de Kaymakam Fatih Akkaya başkanlığında tüm kurumların katılımı ile denetimler yapılıyor.

İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda, Pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulunan Kaymakam Akkaya, maske kullanımı konusunda vatandaşları tek tek uyardı.

Denetimlerle ilgili gazetecilere değerlendirme de bulunan Akkaya, amaçlarının vatandaşın canını yakmak olmadığını farkındalık yaratıp devlet kuralı kanunu ile değil kendi öz bilinci ile maske, mesafe hijyene dikkat ederek, herkesin sağlığı için kurallara uyması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kovid ile mücadele kapsamında denetimlerin gün boyu gece saatlerien kadar süreceğini belirten Akkaya, " Sağlığımız için, ülkemiz ve geleceğimiz için okullarının açılmasını bekleyen çocuklarımızın hakkı için kurallara uymalıyız. Soma için manzara kötü değildi ama mükemmelde değildi. Hep beraber bu mücadeleyi kazanacağız el ele verip" dedi.

Kaymakam Akkaya'ya denetimlerde Belediye Başkanı Ali Tulup, kurum müdürleri ve kolluk kuvvetleri de eşlik etti.