Soma ve Turgutlu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Manisa'nın Soma ve Turgutlu ilçelerinde devam ediyor.

Soma'daki denetimlere katılan Kaymakam Fatih Akkaya gazetecilere açıklamada, amaçlarının vatandaşın canını yakmak olmadığını, farkındalık uyandırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerin gün boyu süreceğini belirten Akkaya, "Sağlığımız için, ülkemiz ve geleceğimiz için okullarının açılmasını bekleyen çocuklarımızın hakkı için kurallara uymalıyız. Soma için manzara kötü değildi ama mükemmel de değildi. Hep beraber bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.

Kaymakam Akkaya'ya denetimlerde Belediye Başkanı Ali Tulup, kurum müdürleri ve kolluk kuvvetleri de eşlik etti.

Turgutlu

Turgutlu'da da Kaymakam Vekili Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında tüm kurumların katılımı ile denetim yapılıyor.

İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda, pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulunan Kaymakam Sağlam, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti, iş yeri sahipleri ve müşterilere kuralları hatırlattı.