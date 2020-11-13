Soma'ya bu yıl 5 bin metrekare yeşil alan daha kazandırıldı - Son Dakika

Soma Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile ilçeye 2020 yılında 5 bin 200 metrekare yeşil alan kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Daha Yeşil Bir Soma" parolası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye modern görünümlü ve daha yeşil sosyal alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, yılbaşında bu yana 6 yeni oyun parkı kurdu ve 5 bin 200 metrekare yeşil alan oluşturdu.

Açıklamada ayrıca, mevcut parklarda da çocukların güvenle oyun oynamalarını sağlamak amacıyla zemin düzenleme çalışmalarının yapıldığı da aktarıldı.