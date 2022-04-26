Soma'ya 7 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılacak - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma ilçesine yapılacak 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum ihalesinin 16 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Özkan, gazetecilere, TFF 2. Lig takımlarından Somaspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stadyum için mutlu sona gelindiğini belirtti.

Stadın 15 bin metrekare alan üzerine kurulacağını aktaran Özkan," 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumum ihalesi 16 Mayıs'ta yapılacak. Stadyumda protokol fuayesi ve salonu, basın fuayesi ve salonu, 4 adet sporcu soyunma odası, seyirci fuayeleri, idari birimler, 2 adet antrenman salonu, 2 adet ticari birimler, atölye ve salonları olacak." dedi.

Başarılı bir performans sergileyen Somaspor'un yeni stadyumun motivasyonuyla yeni sezonda da başarısını daha yukarılara taşıyacağına inandığını aktaran Özkan, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.