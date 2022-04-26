Soma'ya 7 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Soma'ya 7 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılacak

26.04.2022 12:36
Soma'ya 7 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılacak

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma ilçesine yapılacak 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum ihalesinin 16 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma ilçesine yapılacak 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum ihalesinin 16 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Özkan, gazetecilere, TFF 2. Lig takımlarından Somaspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stadyum için mutlu sona gelindiğini belirtti.

Stadın 15 bin metrekare alan üzerine kurulacağını aktaran Özkan," 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumum ihalesi 16 Mayıs'ta yapılacak. Stadyumda protokol fuayesi ve salonu, basın fuayesi ve salonu, 4 adet sporcu soyunma odası, seyirci fuayeleri, idari birimler, 2 adet antrenman salonu, 2 adet ticari birimler, atölye ve salonları olacak." dedi.

Başarılı bir performans sergileyen Somaspor'un yeni stadyumun motivasyonuyla yeni sezonda da başarısını daha yukarılara taşıyacağına inandığını aktaran Özkan, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Soma'ya 7 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılacak
Soma'ya 7 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılacak

YORUMLAR
500
Edebali Stadı yeniden ihale edilecek Edebali Stadı yeniden ihale edilecek Bayram öncesi helikopterle trafik denetiminde 12 sürücüye 7 bin 856 TL ceza Bayram öncesi helikopterle trafik denetiminde 12 sürücüye 7 bin 856 TL ceza

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soma'ya 7 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
14:02 Songül Karlı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği eski eşiyle mahkemelik oldu: Bana MİT'çi olduğunu söylemişti
12:22 Ahmet Davutoğlu'dan, Gezi Davası kararına ilk yorum: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda
13:28 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Osman Kavala için "Adalet Nöbeti" başlattıklarını duyurdu
12:57 İstanbul Sözleşmesi, 28 Nisan'da Danıştay'da görüşülecek: CHP kadınları Danıştay'ın önüne çağırdı
13:00 İYİ Parti Gezi kararını "muhalefet şerhi" yapan hakim üzerinden değerlendirdi! Hakim "dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok" demişti
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 14:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: Soma'ya 7 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement