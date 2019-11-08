Son Dakika Haberleri: Soma'ya bir yılda 3,2 milyon liralık spor yatırımı
Son Dakika Güncel Soma'ya bir yılda 3,2 milyon liralık spor yatırımı

Soma'ya bir yılda 3,2 milyon liralık spor yatırımı

6 saat önce

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçeye son bir yılda 3,2 milyon liralık spor yatırımının kazandırıldığını ifade etti.

Soma'ya bir yılda 3,2 milyon liralık spor yatırımı, System.String[]

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçeye son bir yılda 3,2 milyon liralık Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yatırımının kazandırıldığını ifade etti.

Gazetecilere açıklama yapan Tulup, Spor Toto Başkanlığı ile imzaladıkları protokol sonrası Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Bahçesine kapalı spor salonu ve halı saha, Soma Anadolu Lisesi bahçesine ve Fikri Akay Ortaokulu bahçesine futbol sahaları yapıldığını, Cenkyeri Mahallesine ise halı saha yaptırıldığını kaydetti.

Son bir yılda Soma'ya 3,2 milyon liralık spor yatırımı yapıldığına dikkat çeken Ali Tulup, "Yatırımlarımızı hayata geçirme ve vatandaşlarımızın hizmetine sunma açısından destek ve katkıları olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilatı Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e, Manisa AK Parti Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ali Tulup, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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