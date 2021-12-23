Soma'ya Daha Sağlıklı ve Verimli Su İçin Sondaj Çalışması Yapıldı - Son Dakika

Test sonuçlarının olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında merkez mahallelere daha verimli su ulaşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Soma ilçe merkezindeki mahallelere yeterli su ulaşabilmesi adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından sondaj çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda su verimi, yaklaşık olarak saniyede 25 litre olarak ölçüldü. Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mahallelere daha sağlıklı ve kesintisiz su sağlanacak.