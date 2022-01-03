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Soma'ya Daha Sağlıklı ve Verimli Su İçin Sondaj Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Soma'ya Daha Sağlıklı ve Verimli Su İçin Sondaj Çalışmaları Sürüyor

03.01.2022 08:55
Soma'ya Daha Sağlıklı ve Verimli Su İçin Sondaj Çalışmaları Sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezindeki mahallelere yeterli su ulaştırmak adına saniyede 18 litre verime sahip bir sondaj kuyusu daha açıldı.

Test sonuçlarının olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında merkez mahallelere daha verimli su ulaşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Soma ilçe merkezindeki mahallelere yeterli su ulaşabilmesi adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açılan sondaj kuyusunun ardından ikinci kuyu da açıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda açılan ikinci kuyudan su verimi, yaklaşık olarak saniyede 18 litre olarak ölçüldü. Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında mahallelere daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz su sağlanacak.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Soma, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Soma'ya Daha Sağlıklı ve Verimli Su İçin Sondaj Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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