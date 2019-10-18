Soma'ya hibe desteği
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında Soma Belediyesine 410 bin lira hibe sağladığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında Soma Belediyesine 410 bin lira hibe sağladığı bildirildi.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlıktan sağlanan hibe desteğinin temizlik hizmetleri için kullanıldığını kaydetti.
Tulup, destekle belediyeye çöp toplama aracı ve konteyner aldıkları bilgisini verdi.
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