Son Dakika Haberleri: Soma'ya hibe desteği
Son Dakika Güncel Soma'ya hibe desteği

Soma'ya hibe desteği

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında Soma Belediyesine 410 bin lira hibe sağladığı bildirildi.

Soma'ya hibe desteği, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında Soma Belediyesine 410 bin lira hibe sağladığı bildirildi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlıktan sağlanan hibe desteğinin temizlik hizmetleri için kullanıldığını kaydetti.

Tulup, destekle belediyeye çöp toplama aracı ve konteyner aldıkları bilgisini verdi.

Ali Tulup, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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