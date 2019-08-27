Soma'ya spor salonu müjdesi

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma'da çatı problemi nedeniyle yaklaşık 4 yıldır hizmet vermeyen Vali Muzaffer Ecemiş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nun tadilat çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, atıl durumda bulunan Vali Muzaffer Ecemiş Spor Salonu için proje çalışmalarının başladığını aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının salon için 5 milyon lira ödenek ayırdığını belirten Özkan, şöyle dedi:

"Soma'da bir çok spor müsabakasına ev sahipliği yapmış Vali Muzaffer Ecemiş Spor Salonu, çatı sorunu sebebiyle kullanılmamaktaydı. Uzun yıllardır sorun bir türlü çözüme kavuşturulamamıştı. Konuyu geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığına taşıdık. Bakanlıktan gönderilen bir ekip, incelemelerde bulunarak Muzaffer Ecemiş Spor Salonu hakkında rapor tuttu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile konuyla ilgili görüşmeler yaptık. Salonun tadilat projesi hazırlandı ve bu hafta ihaleye sunulacak. Soma'ya ve sporseverlere hayırlı olsun."