Soma'ya yapılacak yatırımlar konuşuldu
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyaretleri kabul etmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u ağırladı. Başkan Ergün'ü makamında AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve Soma Muhtarlık İşleri Sorumlusu Can Doğan Cansever de hazır bulundu. İl Başkanı Mersinli ve ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu ziyarette Soma ilçesine yapılacak olan yatırımlar ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Son dakika! Benzine 11 kuruş indirim geldi
FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması
İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama