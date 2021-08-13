Somali 302 bin 400 doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısını teslim aldı - Son Dakika

Somali Sağlık Bakanı Dr. Fevziye Abikar Nur, salgınla mücadele ve insanları aşılamada zamana karşı bir mücadele verildiğini dile getirerek temin edilen aşıların çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı ( COVAX ) kapsamında gönderilen 302 bin 400 doz Kovid-19 aşısı Somalili yetkililere teslim edildi.

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