Somali Adalet Bakanı Nur'dan Türkiye Adalet Akademisine ziyaret - Son Dakika

Somali Adalet Bakanı Nur'dan Türkiye Adalet Akademisine ziyaret

23.12.2020 17:33
Somali Adalet Bakanı Nur'dan Türkiye Adalet Akademisine ziyaret, System.String[]

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, ülkelerinde adalet sistemini sıfırdan kurmaya çalıştıklarına işaret ederek, hakim ve savcıların eğitimi noktasında Türkiye Adalet Akademisinin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini bildirdi.

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, ülkelerinde adalet sistemini sıfırdan kurmaya çalıştıklarına işaret ederek, hakim ve savcıların eğitimi noktasında Türkiye Adalet Akademisinin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini bildirdi.

Türkiye Adalet Akademisinden (TAA) yapılan açıklamaya göre, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed ve beraberindeki heyetle akademiye ziyarette bulundu.

Burada TAA Başkanı Muhittin Özdemir ile görüşen Nur, iki ülke arasındaki adli iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişi yaptı.

Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden Nur, "Biz buraya Türk kardeşlerimizin tecrübelerinden yararlanmaya geldik. Adalet sistemimizi sıfırdan kurmaya çalıştığımız için sizin bize verdiğiniz bilgiler çok önemli. Türkiye Adalet Akademisinde en önemsediğimiz şey ise eğitimin sistemli olması. Hakimler ve savcıların eğitimleri çok önemli. Bunun için Türkiye Adalet Akademisinin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu sebeple yaptığımız ziyaretimiz çok verimli geçti." dedi.

"Elimizden gelen desteği vermeye hazırız"

TAA Başkanı Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TAA'nın hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmesi, hakimlere yönelik meslek içi eğitimlerin yapılmasından sorumlu bir kurum olduğunu anlattı.

Adalet Akademisinin 94 ülke ile hukuk alanında eğitim iş birliğinin söz konusu olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün burada dost, kardeş ülke Somali'nin Adalet Bakanı'nı ve Büyükelçisi'ni Adalet Akademimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Somali ülkesinin hakim ve savcıları ile de etkin bir iş birliği sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de Kovid-19 süreci ortadan kalktığında akademimizde Sayın Bakanımızın, Sayın Büyükelçimizin bizi ziyaret ettiği gibi Somali ülkesinin hakim ve savcılarını ağırlamak isteriz. Somali'de adalet teşkilat yapısının oluşturulması, sistemin kurulması noktasında elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Öğrenci değişim programlarıyla da Somalili hakim ve savcıları akademimizde ağırlayarak tüm eğitim içeriklerimizi paylaşabiliriz."

"Önemli konu başlıklarının başında terörle mücadele geliyor"

Öte yandan görüşmede yer alan Başsavcı Suleiman Mohamed Mohamud, Türkiye Adalet Akademisini kapsamlı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, akademinin müfredatından en verimli şekilde faydalanma düşüncesinde olduklarını vurguladı.

Kıdemli Yasa Taslağı Hazırlama Uzmanı Said Birmad Egal ise şunları kaydetti:

"Bizim öncelikli ihtiyacımız inşaat sistemi. Adalet sistemimizi kurarken yanımızda bulunarak bize destek olmanızı bekliyoruz. Sonrasında ise içerikler, eğiticiler gibi konulara yönelmemiz gerekiyor. Türkiye Adalet Akademisinde dikkatimizi çeken bir husus da eğitimlerinizde uzaktan eğitim modelini de kullanıyor olmanız. İçerisinde birçok doküman ve video içeriği mevcut. Bunları bizimle de paylaşmanız Somali adalet sisteminin gelişimi açısından da çok faydalı olacaktır. Bizim özellikle almayı istediğimiz bazı önemli konu başlıkları var, bunların başında terörle mücadele geliyor. Bu konularda da bize destek olmanızı bekliyoruz."

Adalet Bakanı, Türkiye, Somali, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali Adalet Bakanı Nur'dan Türkiye Adalet Akademisine ziyaret - Son Dakika


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