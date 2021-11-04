Somali, Afrika Birliği temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika

Terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veren AMISOM güçleri, 2007'den bu yana Somali'de görev yapıyor.

Bakanlık, Mulongo'nun ne tür faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin detaylı bilgi ise paylaşmadı.

İstenmeyen kişi ilan edilen Mulongo'ya ülkeyi terk etmesi için 7 gün mühlet verildi.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mulongo'nun Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) yetki alanı ve Somali'nin güvenlik stratejisiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Somali, Afrika Birliği Komisyonu Özel Temsilci Yardımcısı Simon Mulongo'yu "persona non-grata???????" (istenmeyen kişi) ilan etti.

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