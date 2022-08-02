Bir dönem örgütün sözcülüğünü üstlenen Robow, daha önce Güney Eyaleti'ndeki yerel seçimlere katılmaya çalışmış ancak engellenmişti.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de eski Eş-Şebab Sözcüsü, bakan olarak atandı - Son Dakika

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