Somali'de eski Eş-Şebab Sözcüsü, bakan olarak atandı - Son Dakika
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Somali'de eski Eş-Şebab Sözcüsü, bakan olarak atandı

02.08.2022 16:44
Somali'de eski Eş-Şebab Sözcüsü, bakan olarak atandı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, eski Eş-Şebab sözcülerinden Muhtar Robow'u Diyanet İşleri Bakanı olarak atadı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, eski Eş-Şebab sözcülerinden Muhtar Robow'u Diyanet İşleri Bakanı olarak atadı.

Barre, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimleri açıkladı.

Dışişleri Bakanı Abşir Ömer Huruse olurken, Savunma Bakanlığı koltuğuna yeni kabinede yine Abdulkadir Muhammed Nur oturdu.

Kabinede çok sayıda yeni isim ve milletvekilinin yer alması dikkati çekti.

Yeni kabinenin, Somali Meclisi'nde onaylanması bekleniyor.

Eş-Şebab'tan ayrıldıktan 3 yıl sonra 2018 yılında gözaltına alınan Robow, yıllardır ev hapsinde tutuluyordu.

Bir dönem örgütün sözcülüğünü üstlenen Robow, daha önce Güney Eyaleti'ndeki yerel seçimlere katılmaya çalışmış ancak engellenmişti.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de eski Eş-Şebab Sözcüsü, bakan olarak atandı - Son Dakika

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