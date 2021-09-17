Somali Başbakanı Roble, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun yetkilerini askıya alma kararını kabul etmedi - Son Dakika

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun yetkilerini askıya almasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek Fermacu'nun kararını reddettiğini duyurdu.

Roble, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin anayasal olarak bakanları atama ve görevden alma, güvenlik ve seçime ilişkin çalışmaları yürütme görevi olduğuna işaret ederek Cumhurbaşkanı Fermacu'nun söz konusu kararının yanlış olduğunu ifade etti.

Başbakan Roble, seçimler yapılana ve yeni başbakan yemin edene kadar görevde kalmayı sürdüreceğini belirterek Cumhurbaşkanı Fermacu'nun görev süresinin 8 Nisan'da dolduğunu hatırlattı.

Öte yandan eyalet liderleri, başbakan ve cumhurbaşkanına acilen kavgayı sonlandırmaları çağrısı yaptı.

Fermacu, dün yaptığı açıklamada, Başbakan Roble'nin yetkilerinin ekime kadar askıya alındığını, Roble'nin hükümeti yönetme görevinden saptığını ve Somali Geçici Anayasası'nı ihlal ettiğini duyurmuştu.

Yetki kavgası haftalardır sürüyor

Ülkede sene başında yapılması planlanan seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası muhalifler Fermacu'yu cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurmuş, Fermacu, tansiyonu düşürmek için seçim sürecini yönetme yetkisini başbakana vermişti.

Seçim yüzünden yaşanan çatışmaların son bulmasında aracılık eden Roble, ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmuştu.

Başbakan Roble'nin geçen haftalarda eski kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası istihbarat başkanını değiştirmesi ise ikili arasındaki uzlaşmazlığı alevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'nin atadığı bakanları ve istihbarat başkanını yeniden değiştirmişti.