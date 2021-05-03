Somali Başbakanı Roble, seçim krizini çözmek için eyalet liderlerini başkente çağırdı - Son Dakika

Somali'de eyalet liderlerinin ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren seçim krizini aşabilmek için Başbakan Hüseyin Roble başkanlığında 20 Mayıs'ta bir araya geleceği bildirildi.

Somali devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Roble, ülkede tüm eyalet yöneticilerini seçimlere ilişkin istişare toplantısına katılmak için 20 Mayıs'ta başkent Mogadişu'ya davet etti.

Başbakan'ın çağrısı, başkentte silahlı çatışmaların başlamasına yol açan federal hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını içeren meclis kararının cumartesi günü iptal edilmesinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görev süresi dolduğu için koltuğunu terk etmesini isteyen Jubaland ve Puntland eyaleti liderlerinin çağrıya ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Somali Meclisinde cumartesi günü yapılan oturumda cumhurbaşkanı ve hükümetin görev süresinin uzatılması tasarısı iptal edilerek yeniden seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Fermacu tarafından seçim sürecini yönetmekle görevlendirilen Roble, Mogadişu'nun bazı bölgelerini ele geçiren muhalif adaylara bağlı askerlere de kışlalara dönme çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.