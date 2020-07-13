Somali "bir kişi bir oy sistemi"ne hazır değil - Son Dakika

Somali "bir kişi bir oy sistemi"ne hazır değil

Somali'de eyalet başkanları, yıl sonunda seçime gitmeye hazırlanan ülkenin "bir kişi bir oy" sistemine hazır olmadığını belirtti.

Somali'de eyalet başkanları, yıl sonunda seçime gitmeye hazırlanan ülkenin "bir kişi bir oy" sistemine hazır olmadığını belirtti.

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Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, ülkenin Dhusamareb kentinde bir araya gelen liderler iki günlük forumun ardından ortak açıklama yaparak, seçimlerin ertelenmemesi ve zamanında yapılması çağrısında bulundu.

Eyalet başkanları, kabile sistemiyle vekillerini seçen ülkenin "bir kişi bir oy" sistemini uygulamaya hazır olmadığını ve alternatif modellerin uzlaşı yoluyla üretilmesi gerektiğini belirtti.

Liderler ayrıca, eyaletlerin siyaset, güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında daha fazla iş birliği yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Ülkede milletvekili seçiminin Kasım 2020'de, cumhurbaşkanı seçiminin ise Şubat 2021'de yapılması planlanıyor.

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali 'bir kişi bir oy sistemi'ne hazır değil - Son Dakika
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