Son Dakika Haberleri: Somali, BM Özel Temsilcisi Haysom'ı İstenmeyen Adam İlan Etti

Somali, BM Özel Temsilcisi Haysom'ı İstenmeyen Adam İlan Etti

1 saat önce

Somali, Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı istenmeyen adam ilan etti.

Somali, BM Özel Temsilcisi Haysom'ı İstenmeyen Adam İlan Etti, System.String[]
Somali, Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı istenmeyen adam ilan etti.

Somali Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ın içişlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edildiğini açıkladı. Somali'nin kararının Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres'e iletildiği belirtildi.

BM Temsilcisi Haysom, geçtiğimiz hafta Somali Güvenlik Bakanlığına gönderdiği mektupta, Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab Sözcüsü Muhtar Ebu Mansur'un gözaltına alınmasını kınamıştı. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Somali, Birleşmiş Milletler, Politika
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