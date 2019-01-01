Son Dakika Haberleri: Somali BM Özel Temsilcisini "İstenmeyen Adam" İlan Etti

Somali BM Özel Temsilcisini "İstenmeyen Adam" İlan Etti

27 dakika önce

ADDİS Somali, Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı ülke iç işlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etti.

Somali BM Özel Temsilcisini
ADDİS Somali, Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı ülke iç işlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etti.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haysom'ın Somali'de çalışmasının bundan böyle kabul edilemeyeceği belirtildi.


Açıklamada, BM temsilcisinin kasti olarak ülke iç işlerine müdahale ettiği ve BM protokollerini çiğnediği bildirildi.


Haysom, geçen hafta Somali hükümetine yazdığı mektupta, ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab Sözcüsü Muhtar Ebu Mansur'un gözaltına alınmasının yasal gerekçesini ve bunun akabinde Baidoa kasabasında çıkan eylemlerde BM destekli askerlerinin göstericilere ateş açıp açmadığını sorularını yöneltmişti.


Nicholas Haysom, Eylül 2018'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Somali Özel Temsilciliği görevine getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Somali, Birleşmiş Milletler, Dünya
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