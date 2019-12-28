Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik" dedi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, 'Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik' dedi. - Son Dakika

Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

6 saat önce

Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz,

Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik" dedi. - MOGADİŞU

Mehmet Yılmaz, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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