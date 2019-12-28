Son Dakika › 3. Sayfa › Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, 'Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik' dedi. - Son Dakika
Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik" dedi.
6 saat önce
Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Somali'deki bombalı saldırıda 2 vatandaşımızı kaybettik" dedi. - MOGADİŞU
Son Dakika Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı