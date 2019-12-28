Somali Büyükelçisi Yılmaz: Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali Büyükelçisi Yılmaz: Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti - Son Dakika

Somali Büyükelçisi Yılmaz: Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti.

Somali Büyükelçisi Yılmaz: Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Saldırı yerel saatle 08: 15'te meydana geldi. Bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Mogadişu Ambulans Servis Hizmetleri'nden yapılan açıklamada 61 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama sonrası kaydedilen görüntüler

yükselen dumanlar

(2 PARÇA GÖRÜNTÜ DE DGS'DE)


Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
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