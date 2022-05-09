Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, 2'nci dönem için adaylığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, 2'nci dönem için adaylığını açıkladı

09.05.2022 01:19
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, 2'nci dönem için adaylığını açıkladı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abddullah Fermacu, ülkede 15 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi 2'inci dönem için adaylığını açıkladı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abddullah Fermacu, ülkede 15 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi 2'inci dönem için adaylığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Twitter hesabından yayınladığı kısa videoda ulusa sesleniş konuşması yaparak, görev süresi boyunca ülkenin gerçekleştirdiği "başarılı" dönüşümü sürdürmek istediğini belirtti.

Somali halkının çağrısı üzerine yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmaya karar verdiğini söyleyen Fermacu, "Çıktığımız ilerleme ve gelişme yolunda devam etmeye kararlıyım. Somali halkı, her şeyden önce onları ve ihtiyaçlarını temsil eden bir hükümeti hak ediyor." dedi.

Eski Somali Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Mayıs 2022'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olarak aday olarak kayıt yaptırdım." ifadesine yer verdi.

Somali Seçim Komitesi, ülkede siyasi krize yol açan ve aylardır ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.

Ülkede 15 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerde şimdiye kadar aralarında Cumhurbaşkanı Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Ahmed ve eski Başbakan Hasan Ali Hayri'nin bulunduğu 8 kişi yarışacak.

Bu arada, Fermacu'nun görev süresi 8 Şubat 2021'de dolmuştu.

YORUMLAR
500
Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi, partisini suçlama çalışmasının başarısız olduğunu söyledi Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi, partisini suçlama çalışmasının başarısız olduğunu söyledi Fildişi Sahili Meclis Başkanı Soumahoro yaşamını yitirdi Fildişi Sahili Meclis Başkanı Soumahoro yaşamını yitirdi

cumhurbaşkanı, Twitter, Somali, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, 2'nci dönem için adaylığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü
00:54 Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı
00:22 Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti
00:19 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak
00:12 Dalgıçlar tarafından keşfedilen yol hakkında efsanevi yorumlar yapıldı! Görenlerin ağzı açık kaldı
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
23:22 Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti
23:17 Motosiklet şarampole yuvarlandı: Karı koca yaşamını yitirdi
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 01:26:41. #1.13#
SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, 2'nci dönem için adaylığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement