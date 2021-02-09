Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim süreci için eyalet başkanlarıyla yeniden görüşecek - Son Dakika

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim süreci için eyalet başkanlarıyla yeniden görüşecek

09.02.2021 23:59
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim süreci için eyalet başkanlarıyla yeniden görüşecek, System.String[]

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, 17 Eylül 2020'de varılan antlaşmanın uygulanarak ortak seçim takvimi belirlenmesi için eyalet başkanlarını ikinci kez toplantıya çağırdığı bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, 17 Eylül 2020'de varılan antlaşmanın uygulanarak ortak seçim takvimi belirlenmesi için eyalet başkanlarını ikinci kez toplantıya çağırdığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Farmajo'nun, federal eyalet başkanları ve Banadır Valisi ile 15 Şubat'ta ikinci kez toplantı yapacağı belirtildi.

Puntland eyaletinin başkenti Garowe'de düzenlenmesi planlanan toplantıya Cumhurbaşkanı Fermacu ile Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullah Deni, Galmudug Eyalet Başkanı Ahmet Karşye Korkor, Hirşabelle Eyalet Başkanı Ali Hüseyin Gudlawe, Güney Batı Eyalet Başkanı Abdülaziz Hasan Laftagaren, Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed İslam Madobe ve Mogadişu Valisi Ömer Muhammed Filiş'in katılması bekleniyor.

Geçen hafta ortak bir seçim takvimi belirlemek için 3 gün süren görüşmelerde bir karar alınamamış, Cumhurbaşkanı Fermacu liderliğinde tekrar toplantı düzenleneceği açıklanmıştı.

Fermacu ve eyalet başkanları 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Parlamentonun, Halk Meclisi olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de meclise ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında 2 eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

Muhammed Abdullah Fermacu, Cumhurbaşkanı, Somali, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim süreci için eyalet başkanlarıyla yeniden görüşecek - Son Dakika


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