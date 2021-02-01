Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim sürecini görüşmek için eyalet başkanlarını toplantıya çağırdı - Son Dakika

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim sürecini görüşmek için eyalet başkanlarını toplantıya çağırdı

01.02.2021 12:45
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim sürecini görüşmek için eyalet başkanlarını toplantıya çağırdı, System.String[]

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ortak seçim takvimi belirlemek amacıyla eyalet başkanlarını toplantıya çağırdığını bildirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ortak seçim takvimi belirlemek amacıyla eyalet başkanlarını toplantıya çağırdığını bildirdi.

Ülkedeki siyasi süreçle ilgili yazılı açıklama yapan Fermacu, "Ülkenin siyasi durumu ve seçim sürecini görüşmek üzere eyalet başkanlarıyla toplantı yapacağım." ifadesini kullandı.

Fermacu, toplantıda, son günlerde farklı bölgelerde yapılan terör saldırılarının da ele alınacağını kaydetti.

Eyalet başkanlarıyla yapılacak toplantının yarın Galmudug eyaletinin başkenti Dhusamareb'de yapılacağı bildirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Fermacu ile Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullah Deni, Galmudug Eyalet Başkanı Ahmet Karşye Korkor, Hirşabelle Eyalet Başkanı Ali Hüseyin Gudlawe, Güney Batı Eyalet Başkanı Abdülaziz Hasan Laftagaren, Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed İslam Madobe ve Mogadişu Valisi Ömer Muhammed Filiş'in katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu ve eyalet başkanları 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Parlamentonun, Halk Meclisi olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de meclise ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında 2 eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

Muhammed Abdullah Fermacu, Cumhurbaşkanı, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim sürecini görüşmek için eyalet başkanlarını toplantıya çağırdı - Son Dakika


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