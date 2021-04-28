Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçimlerin bir an önce yapılması için çalışmaların başlatılacağını duyurdu - Son Dakika

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçimlerin bir an önce yapılması için çalışmaların başlatılacağını duyurdu

28.04.2021 04:03
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçimlerin bir an önce yapılması için çalışmaların başlatılacağını duyurdu, System.String[]

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkedeki tüm eyaletlerin federal hükümetin görev süresinin uzatılmasına karşı olduğunu açıklamasının ardından seçimlere gidileceğini söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkedeki tüm eyaletlerin federal hükümetin görev süresinin uzatılmasına karşı olduğunu açıklamasının ardından seçimlere gidileceğini söyledi.

Fermacu, ulusa sesleniş konuşmasında, Meclis tarafından alınan hükümetin ve cumhurbaşkanının görev süresinin 2 yıl uzatılması kararından geri adım atılacağının sinyalini vererek, seçimlerin bir an önce düzenlenmesi için çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Seçim krizini aşmak için buldukları çözümün, amaçları Somali'yi istikrarsızlaştırmak olan birkaç kişi ve yabancı hükümetlerce engellendiğini belirten Fermacu, seçimleri barışçıl şekilde ve zamanında düzenlemeyi sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Fermacu, eyaletler ve federal hükümetçe 17 Eylül 2020'de varılan anlaşmaya ve 16 Şubat 2021 Baidoa Teknik Komitesinin önerilerine bağlı olduklarını söyleyerek, bugünden sonra Somali halkının seçimleri kimin baltaladığını ve kimin halkın birliği ve barış için çalıştığına şahit olacağını dile getirdi.

Ülke bayrağının ve toprağının her şeyin üstünde olduğuna vurgu yapan Fermacu, konuşmasında bazı politikacıların kaos çıkararak koltuk kazanma çabasında olduğunu ileri sürdü.

Tüm tarafları koşulsuz şekilde diyalog masasına davet eden Fermacu ayrıca, güvenlik güçlerine başkentteki vatandaşların güvenliğini sağlama ve güvensizliği yol açacak eylemlerden de kaçınma çağrısında bulundu.

Ülkede hafta sonu seçimlerin bir an önce yapılmasını isteyen muhalif cumhurbaşkanı adaylarına bağlılık gösteren askerler, Mogadişu'da bazı bölgeleri ele geçirmiş ve federal hükümet güçleriyle çatışmıştı.

Başbakan acil seçime çağırmıştı

Fermacu'nun bugüne kadar arkasında duran Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ile Hirshabelle ve Galmudug eyaletleri liderleri dün "acil seçim" çağrısı yapmıştı.

Hirshabeelle ve Galmudug eyaletleri, yaptıkları açıklamada, federal hükümetin ve cumhurbaşkanının görev süresini uzatan meclis kararını reddettiklerini ifade ederek, ülkenin acilen seçime gitmesi gerektiğini belirtmişti.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ise eyaletlerin kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, ülkedeki tüm taraflara seçim için hazırlık yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Seçim krizinin aylardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçimlerin bir an önce yapılması için çalışmaların başlatılacağını duyurdu - Son Dakika


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