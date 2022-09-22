Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: "Dini ve insani değerleri yok" - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: "Dini ve insani değerleri yok"

22.09.2022 23:38
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: "Dini ve insani değerleri yok"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede saldırılar düzenleyen Eş-Şebab terör örgütünün dini ve insani değerlerinin olmadığını vurguladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede saldırılar düzenleyen Eş-Şebab terör örgütünün dini ve insani değerlerinin olmadığını vurguladı.

Mahmud, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Eş-Şebab'ın "dini ve insani değeri" olmadığını ifade eden Mahmud, "Onlar masum insanları basitçe terörize etmeye çalışan suçlulardır. Somali halkı artık Eş-Şabab'ın yenilebileceğine inanıyor ve bu bizim uluslararası terörle mücadelede hükümet olarak yeni enerji ve ilham kaynağımız." ifadesini kullandı.

Mahmud, küresel gıda kriziyle başa çıkmada uluslararası desteğin yetersiz olduğunu da ifade etti.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: 'Dini ve insani değerleri yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: "Dini ve insani değerleri yok" - Son Dakika
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