Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: "Dini ve insani değerleri yok"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede saldırılar düzenleyen Eş-Şebab terör örgütünün dini ve insani değerlerinin olmadığını vurguladı.

Mahmud, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Eş-Şebab'ın "dini ve insani değeri" olmadığını ifade eden Mahmud, "Onlar masum insanları basitçe terörize etmeye çalışan suçlulardır. Somali halkı artık Eş-Şabab'ın yenilebileceğine inanıyor ve bu bizim uluslararası terörle mücadelede hükümet olarak yeni enerji ve ilham kaynağımız." ifadesini kullandı.

Mahmud, küresel gıda kriziyle başa çıkmada uluslararası desteğin yetersiz olduğunu da ifade etti.