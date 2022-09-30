Somali ve Etiyopya, BMGK'nin Somali'ye uyguladığı silah ambargosunun kalkmasını istedi - Son Dakika
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Somali ve Etiyopya, BMGK'nin Somali'ye uyguladığı silah ambargosunun kalkmasını istedi

30.09.2022 16:58
Somali ve Etiyopya, BMGK'nin Somali'ye uyguladığı silah ambargosunun kalkmasını istedi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma çağrısı yaptı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma çağrısı yaptı.

İki lider, Addis Ababa'da yapılan görüşme sonrası yaptıkları ortak açıklamada, iki ülkenin de terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede etkin iş birliği yapma kararlılığını yineledi.

Liderler, Somali güçlerinin ülkelerini Eş-Şebab ve diğer terör gruplarından temizlemesi için ülkeye 30 yılı aşkın süredir uygulanan silah ambargosunu kaldırılmasını istedi.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik başarı operasyonlarını öven liderler ticaret, yatırım, iletişim, güvenlik ve siyaset alanlarında iş birliğini genişletmenin ve geliştirmenin önemini vurguladı.

Açıklamada, ortak çalışmanın yanı sıra dış etki ve müdahaleleri azaltma gereğinin altı çizildi.

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Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Somali ile ekonomik iş birliği çağrısı Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Somali ile ekonomik iş birliği çağrısı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Somali, Güncel, Son Dakika

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