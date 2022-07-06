Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Anıtkabir'i ziyaret etti

06.07.2022 12:28

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Mahmud, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Mahmud, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Mahmud, deftere şunları yazdı:

"Tarihin zor günlerinde Türk milletine önderlik eden yüce bir komutan olmanız sizi barışa giden bu yolda Türk milletine bir meşale kılmıştır. 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkenizin bütün insanlığın ana düsturu olması gerektiği inancını paylaşıyoruz. Bu ilkenizden yola çıkarak hem kendi ülkemde hem de dışarıda barışın inşası ve sürdürülmesi için elimden gelen bütün çabayı harcayacağımı bilmenizi isterim.

Gönlü zengin milletinizin ülkemde barışın inşasına yaptığı katkı da sizin cihana barış getirme arzunuzun bir yansımadır. Yüce Türk Milletine, ülkeme verdikleri sonu gelmez katkılarından dolayı bir kez daha sizin huzurlarınızda teşekkürlerimi iletmek isterim. Saygılarımla."

Cumhurbaşkanı Mahmud ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in müze bölümünü de gezdi.

Mahmud'a ziyarette Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eşlik etti.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Erdoğan ve Mahmud, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak heyetler arası görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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