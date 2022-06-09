Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı

09.06.2022 23:16

Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu'da yapılan törenle görevine resmen başladı.

Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu'da yapılan törenle görevine resmen başladı.

Başkentteki törende, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed gibi liderlerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden bakan ve diplomat da yer aldı.

Yemin törenine Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin güvenlik ve ekonomi sorunlarını aşmak için çalışacağı sözünü vererek, küresel rekabetten uzak tarafsız ve barışçıl dış politika izleyeceklerini söyledi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ülkedeki barışçıl görev tesliminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mahmud'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ise her Kenyalının Somali'nin iyiliğini istediğine dikkati çekerek, bölgenin ve ülkenin ekonomik kalkınması için çabalayacaklarını kaydetti.

Aylarca ertelenen seçim sürecinin ardından 15 Mayıs'ta yapılan seçimle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mahmud, son turda mecliste yarıştığı rakibi eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'dan 100 fazla oy almıştı.

Somali'de 2012-2017 döneminde cumhurbaşkanlığı görevi yapan Mahmud, ülkede ikinci kez bu göreve gelen ilk isim olmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı

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Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı - Son Dakika

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