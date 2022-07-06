Somali ordusunun devletin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Nur, şunları kaydetti:

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mahmud ve beraberindeki heyetin Isparta'da eğitim alan Somalili askerleri ziyaret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Muhammed Nur, Isparta, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Isparta'daki 'Somalili Mehmetçikleri' ziyaret etti - Son Dakika

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