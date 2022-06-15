Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı - Son Dakika
Üye Girişi

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı

15.06.2022 23:32
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı

Somali'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı.

Somali'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mahmud'un, Jubaland Parlamento Üyesi Hamza Abdi Barre'nin ülkenin yeni başbakanı olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada, Mahmud'un, Barre'ye hükümetin iddialı reform gündemine öncülük ettiği ve Somali halkını kendisine sarsılmaz destek vermeye çağırdığı için en büyük başarıyı dilediği ifade edildi.

Barre'nin ataması, Somali parlamentosunun Mahmud'u cumhurbaşkanı seçmesinden bir ay sonra gerçekleşti.

Yeni atanan Başbakanın, bir sonraki hükümetini kurmak ve meclis onayı almak için 30 gün süresi bulunuyor.

YORUMLAR
500
Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü
Kaynak: AA

Parlamento, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 23:38:20. #1.13#
SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement