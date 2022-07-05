Somali Cumhurbaşkanı: "Türkiye-Somali ilişkileri son derece pozitif ve katlanarak büyüyor"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin sağladığı askeri, güvenlik, ekonomi ve diplomatik destekle Somali'nin daha yetenekli hale geldiğini belirterek, "Somali-Türkiye ilişkileri son derece pozitif ve katlanarak büyüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Mahmud, SETA Vakfınca düzenlenen "Türkiye-Somali Ortaklığının Faydaları-Somali'nin Tecrübesi Üzerine Bir Tartışma Paneli"nde, Türkiye-Somali ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Mahmud, Somali'nin 15 yıldır El-Kaide bağlantılı uluslararası terör örgütü El-Şebab ile mücadele ettiğini ve örgütün Somali'de çok sayıda vatandaşın hayatına zarar verdiğini söyledi.

Güvenliğin kilit öneme sahip olduğunu, kendileri için yüksek öncelik haline geldiğini belirten Mahmud, bu bağlamda Somali'nin kilit yapılarının sistemlerini ülkeyi daha fazla birlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik faydalı, kapsamlı ve şeffaf şekilde yeniden inşa etmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Mahmud, "Somali halkı, bu vizyonu uygulamanın merkezinde olacak. ve şunu biliyoruz ki, Somali kendi geleceğini ayağa kaldıracak." dedi.

Somali'nin bu durumunun yarıştan öte bir yolculuk olarak tanımladığını kaydeden Mahmud, bu noktada sosyal ve siyasal uzlaşının gündemlerinde olduğunu kaydetti.

"Türkler, Somali'yi bir fırsattan fazlası olarak görüyor"

Mahmud, Somali ve Türkiye ilişkilerinin saygı, iş birliği ve yüzyıllara dayandığına işaret ederek, bu ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos 2011'deki tarihi ziyaretiyle sıçramalar yaşadığını söyledi.

Tüm dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemdeki ziyaretiyle Mogadişu sokaklarında yürümesine şaşırdığını anlatan Mahmud, "Bu, kimsenin mümkün olmasını beklemediği bir şeydi. Ancak bu yaşanan bir hakikatti. Buna bakıldığında Somali-Türkiye ilişkilerinin bugün neden güçlü olduğu çok açıktır. Bu ilişki, günden güne artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hükümeti üyeleri, sivil toplum ve iş dünyası ile yaptığım her görüşmede, Somali bir fırsattan daha fazlası olarak görülüyor." diye konuştu.

Mahmud, Somali'nin dünya genelinden destek aldığını ancak Türkiye'nin desteğinin eşsiz olduğunu belirterek, Türkiye'nin Somali'ye desteğinin hem değer hem de inanç odaklı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Somali'nin kapasite inşasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Mahmud, şöyle devam etti:

"Vurgulamak istiyorum ki; Türkiye, Somali'yi daha yetenekli hale getiriyor. Türkiye, Somali'yi güvenlik, ekonomi ve eğitim açısından yetenekli hale getiriyor. Türkiye, bizim diplomatik çabamızı dünya genelindeki diplomatlarımızı eğiterek yetenekli hale getiriyor. Türkiye, Somali'ye teknolojik ekipman sağlıyor, genç memurlarımızın eğitimi için teknolojik tesisler sağlıyor."

Devlet ile devlete, devlet ile özel sektör arasında yapılan anlaşmalarla Türk firmalarının Somali'nin ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getiren Mahmud, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak Somali-Türkiye ilişkileri son derece pozitif ve katlanarak büyüyor. Küresel ekonomi ve politikalarda bugün iniş ve çıkışlar var ama bizim ilişkilerimiz de istikrarlı şekilde büyüyor. Sözlerimi, Türk hükümeti tarafından bize sağlanan desteğe borçlu kalacağımızı belirterek nihayetlendirmek istiyorum."