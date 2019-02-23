Somali'de 10 Eş-Şebab Militanı Öldü

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Venezuela Ordusu İnsani Yardıma Destek Veren Yerli Halka Ateş Açtı! Ölü ve Yaralılar Var

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Kan Donduran İfade: Et Parçaları Geliyordu

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var ki Kanınız Donar