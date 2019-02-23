Son Dakika Haberleri: Somali'de 10 Eş-Şebab Militanı Öldü

Somali'de 10 Eş-Şebab Militanı Öldü

45 dakika önce

Somali'nin güneyindeki Gedo bölgesinde, terör örgütü eş-Şebab mensuplarını taşıyan aracın infilak etmesi sonucu 10 teröristin öldüğü belirtildi.

Somali'de 10 Eş-Şebab Militanı Öldü, System.String[]
Somali'nin güneyindeki Gedo bölgesinde, terör örgütü eş-Şebab mensuplarını taşıyan aracın infilak etmesi sonucu 10 teröristin öldüğü belirtildi.

Somali'deki yerel medyaya konuşan güvenlik kaynakları, militanları taşıyan bomba yüklü aracın Gedo bölgesindeki Garbahari kentinde infilak ettiğini ifade etti.

Güvenlik kaynakları, bomba yüklü aracın Afrika Birliği Somali Misyonu'na bağlı bir askeri kampa doğru seyir halindeyken infilak ettiği ve olayda araçtaki 10 teröristin öldüğünü kaydetti.

Söz konusu kaynaklar, patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ise paylaşmadı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:59 Kaynak: AA

Somali, Güncel
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