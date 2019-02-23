Somali'de 10 Eş-Şebab Militanı Öldü
45 dakika önce
Somali'nin güneyindeki Gedo bölgesinde, terör örgütü eş-Şebab mensuplarını taşıyan aracın infilak etmesi sonucu 10 teröristin öldüğü belirtildi.
Somali
'nin güneyindeki Gedo bölgesinde, terör örgütü eş-Şebab mensuplarını taşıyan aracın infilak etmesi sonucu 10 teröristin öldüğü belirtildi.
Somali'deki yerel medyaya konuşan güvenlik kaynakları, militanları taşıyan bomba yüklü aracın Gedo bölgesindeki Garbahari kentinde infilak ettiğini ifade etti.
Güvenlik kaynakları, bomba yüklü aracın Afrika
Birliği Somali Misyonu'na bağlı bir askeri kampa doğru seyir halindeyken infilak ettiği ve olayda araçtaki 10 teröristin öldüğünü kaydetti. Söz
konusu kaynaklar, patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ise paylaşmadı.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:59 Kaynak: AA
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