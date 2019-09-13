Son Dakika Haberleri: Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

29 dakika önce

ADDİS Somali ordusu, ülkenin güneyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü, System.String[]

ADDİS Somali ordusu, ülkenin güneyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesini etkisiz hale getirdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, örgütün Aşağı Şebel bölgesinin merkezi Merka'da saldırı hazırlığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen Somali ordusu, 10 Eş-Şebab üyesini öldürdü.

Operasyonda bazı örgüt üyeleri canlı yakalanırken, örgüte ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin de aralarında üst düzey isimlerin ilerleyen günlerde bölgeyi ziyaret edeceği belirtiliyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kısmetse Olur yarışmacıları Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli canlı yayında birbirine girdi
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Para için annesini öldürdü, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştı! Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:43:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]