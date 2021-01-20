Somali'de 14 evladını kaybeden kadın 15'inci oğlunun hapisten kurtulmasının sevincini yaşıyor - Son Dakika

Somali'de 14 evladını kaybeden kadın 15'inci oğlunun hapisten kurtulmasının sevincini yaşıyor

20.01.2021 19:51

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 78 yaşındaki Luley Osman, 14 evladını farklı nedenlerle kaybettikten sonra kalan tek sağ oğlunun hapisten kurtulmasının mutluluğunu yaşadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 78 yaşındaki Luley Osman, 14 evladını farklı nedenlerle kaybettikten sonra kalan tek sağ oğlunun hapisten kurtulmasının mutluluğunu yaşadı.

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'den beri oğlunun devlete olan borcunu ödemek ve oğlunu hapisten kurtarmak için hamallık yapan Luley Ana'yı oğluna kavuşturmak için sosyal medyada kampanya başlatan gençlerin taleplerine sessiz kalamadıklarını söyledi.

Nur, Hasan Ali'nin devlet malını kötüye kullandığı için tutuklandığına dikkati çekerek, "Ali'nin cezası bitti. Kendisi devletin silahını satmıştı ancak sattığı silahın parası hayırsever insanlar ve Adalet Bakanlığı tarafından devlete geri ödendi." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, "Daha önce söz verdiğimiz gibi bugün Luley Ana ve bir süredir gözaltında olan oğlu Hasan Ali ile beraberiz." dedi.

Ali'nin annesi Luley Osman ise 14 oğlunu kaybettikten sonra hapisteki 15'inci oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Oğlunun hapisten kurtarılması için yardım eden başta Adalet Bakanı Nur olmak üzere herkese teşekkür eden Osman, torun sahibi olmak için oğlunu hemen evlendireceğini söyledi.

Ali, 2015'te katıldığı orduda 8 ay üst üste maaş almayınca tüfeğini sattığı için 2017 yılında tutuklanmıştı.

Somali'de 14 evladını kaybeden kadın 15'inci oğlunun hapisten kurtulmasının sevincini yaşıyor
Somali'de 14 evladını kaybeden kadın 15'inci oğlunun hapisten kurtulmasının sevincini yaşıyor
Somali'de 14 evladını kaybeden kadın 15'inci oğlunun hapisten kurtulmasının sevincini yaşıyor
Somali'de 14 evladını kaybeden kadın 15'inci oğlunun hapisten kurtulmasının sevincini yaşıyor

Adalet Bakanı, Muhammed Nur, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de 14 evladını kaybeden kadın 15'inci oğlunun hapisten kurtulmasının sevincini yaşıyor - Son Dakika


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