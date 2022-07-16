Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

16.07.2022 21:17

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninden detay görüntüler Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın konuşması MOGADİŞU - Somali'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninden detay görüntüler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın konuşması MOGADİŞU - Somali'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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