Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz 'ın konuşması MOGADİŞU - Somali 'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine Büyükelçisi Mehmet Yılmaz , Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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