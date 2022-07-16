Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninden detay görüntüler
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın konuşması MOGADİŞU - Somali'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.
Son Dakika › Güncel › Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika