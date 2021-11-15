Somali'de 2,9 milyon kişi, çatışma ve doğal afetler nedeniyle evlerini terk etti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de 2,9 milyon kişinin çatışmalar ve doğal afetler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

OCHA Somali Ofisince ülkedeki insani duruma dair yapılan yazılı açıklamada, çatışmalar ve doğal afetlerin milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Somali'de ocak ve ekim ayları arasında 520 bin kişinin daha göç ettiği belirtilen açıklamada, ülke genelinde evini terk etmek zorunda kalanların sayısının 2,9 milyona yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 5,9 milyon Somalilinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, ülkedeki olumsuz koşulların devam etmesi durumunda bu sayının 7,7 milyona yükseleceği uyarısında bulunuldu.

Somali'de 3,5 milyon kişinin ise gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.