Son Dakika Haberleri: Somali'de 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü
Son Dakika Güncel Somali'de 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Somali'de 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

1 saat önce

Somali ordusu, ülkenin Hira bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 20'den fazla üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali'de 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü, System.String[]

Somali ordusu, ülkenin Hira bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 20'den fazla üyesini etkisiz hale getirdi.

Jalalaqsi Valisi Mohamed Nuur Agajoof, yaptığı açıklamada, ordunun Hira bölgesine bağlı Jalalaqsi kentinde örgüte yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Agajoof, "Operasyonda, 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü ve örgüte ait 18 silahın yanı sıra önemli mühimmat ele geçirildi." dedi.

Vali Agajoof, örgütün askeri üslere birkaç defa saldırı düzenlemesinin ardından, ordunun da harekete geçtiğini kaydetti.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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