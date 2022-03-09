Somali'de 2011'deki kıtlığın tekrar etmesinden korkuluyor - Son Dakika

Somali'de köylerin boşalmasına ve açlıktan ölümlerin yaşanmasına yol açan kuraklığın, 2011'dekine benzer bir kıtlığı beraberinde getirmesinden endişe ediliyor.

Bakul bölgesi kırsalından evlerini terk ederek Baidoa şehrine gelen sakinler, yaşadıkları bölgede görülen kuraklığın etkilerini AA muhabirine anlattı.

Çiftçilikle uğraşan ve şehre gelmek için 200 kilometre yürüyen Ali Adan Hasan, susuzluk ve açlıktan ötürü eşini ve 3 yaşındaki bir çocuğunu kaybettiğini söyledi. Yaşadığı Rabdhure bölgesinde ağır kuraklık meydana geldiğine dikkati çeken Hasan, son 3 yıldır topraklarından ürün alamadığını ve tüm hayvanlarının telef olduğunu anlattı. Hasan, terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatmasından ötürü hükümetin kendilerine yardım ulaştıramadığını ve köyünde bir gelecek göremediği için şehre geldiğini belirtti.

"Artık yoksulum"

Kendi köyünde bir zamanlar sahip olduğu 50 deve ve 71 küçükbaş hayvanla zengin bir insan olduğunu dile getiren Keerow Adan Muhammed ise sahip olduğu tüm hayvanları kaybederek yoksul kaldığını ifade etti. Muhammed, "Kuraklık başlayınca hayvanları otlatmak için farklı bir bölgeye seyahat etmeyi denedim. Ancak Bay bölgesine geçtiğimde hayvanlar bilmediğim bir hastalığa yakalandı ve hepsi telef oldu." dedi.

"2011 tekrar edebilir"

Amerikan sivil toplum örgütü Mercy Corps Somali Direktörü Davud Adan Ciran, ülkedeki durumun her geçen gün kötüleştiğine işaret ederek "Halkın çoğunun başlıca gelir kaynağı, şu anda ölmüş durumda olan hayvancılık. Mahsul alınamadı ve yiyecek bir şey yok. Aileler kenarda tuttukları az miktarda şeylerle idare etmeye çalışıyor. Eğer gelecek haftalarda yağış gelmezse 2011'de görülen kıtlık felaketinin bir benzerini tekrar yaşayabiliriz." diye konuştu.

Kamplardaki bazı emziren annelerin sütleri kalmadığı için bebeklerini suyla beslediğini vurgulayan Ciran, kamplarda kalan çocuklarının çoğunun hasta olduğunu kaydetti.

Baidoa çevresinde kurulan 500 kampta yaklaşık 450 bin kişi barınırken kamplara gelişler halen sürüyor.

Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgasının yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Somali'de, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.