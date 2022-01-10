Somali'de ordu birlikleri, Eş-Şebab terör örgütü üyesi 21 kişiyi etkisiz hale getirdi.
AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, ülkenin Galmudug bölgesinde ordu birlikleri, Eş-Şebab örgütü üyelerince düzenlenen saldırıyı püskürttü.
Ordu birlikleri ile Eş-Şebab üyeleri arasında yaklaşık 1 saat süren çatışmada, 21 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika